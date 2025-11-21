Tentativa de fuga termina em prisão por tráfico na Ponte do Bragueto - (crédito: PMDF/Divulgação)

Duas mulheres foram presas por tráfico de drogas durante um patrulhamento da Polícia Militar (PMDF) na Ponte do Bragueto, na manhã de quarta-feira (20/11). Segundo a corporação, os militares avistaram um grupo com dois homens e três mulheres em atividade suspeita que, ao perceberem aproximação dos policiais, tentaram fugir.

Durante a fuga, uma das mulheres arremessou uma bolsa em um lago. Parte do conteúdo acabou se perdendo na água, mas os policiais conseguiram recuperar porções de crack que estavam no interior da bolsa. Outra mulher abordada portava uma segunda bolsa, onde foram encontradas mais porções da droga, além de cerca de R$500 em espécie e quantias em dinheiro fracionado.

Todos os cinco envolvidos foram conduzidos à 10ª Delegacia de Polícia (Lago Sul). Dois homens e uma menor de idade foram liberados, já as duas mulheres, que tem antecedentes criminais por furto, estelionato e lesão corporal, foram presas.