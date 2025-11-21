Vídeo: Homem é abordado por suspeitos armados e tem veículo roubado

Um vídeo divulgado pela Polícia Civil do Distrito Federal mostra dois suspeitos de roubarem um veículo. O crime ocorreu na CSE 6, em Taguatinga Sul, no mês de agosto.

O vídeo mostra o momento em que a vítima é abordada e tenta fugir de dois rapazes — um mais alto e outro mais baixo — vestidos de preto. Um deles usava boné. Os suspeitos, que estavam armados, levam o carro e outros pertences pessoais.

Após alguns minutos, os criminosos abandonaram o veículo em um estacionamento na ADE, em Samambaia Sul e deixaram o local, levando os pertences da vítima.

O vídeo foi divulgado com o intuito de identificar os suspeitos. Quem tiver qualquer informação, pode entrar em contato com a PCDF através do disque-denúncia 197, pelo e-mail: denuncia197@pcdf.df.gov.br ou pelo WhatsApp (61) 98626-1197. As denúncias são anônimas.