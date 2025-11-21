InícioCidades DF
Homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável é preso em abordagem

O homem foi detido após abordagem no trânsito, pois dirigia embriagado. Ao consultar o CPF do autor, a PM constatou que havia mandado de prisão por violação sexual

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável após abordagem no trânsito em Taguatinga. 

A equipe de motociclistas do GTM 22, pertencente ao 2º Batalhão, realizava patrulhamento no Setor G Sul, em Taguatinga, quando avistou um carro branco transitando sobre o passeio. 

O motorista foi abordado e, durante a entrevista, apresentou sinais de embriaguez, como fala arrastada e dificuldade de coordenação. Foi realizado o teste do etilômetro, que registrou 0,28 mg/L, caracterizando infração prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro. O veículo foi entregue à proprietária, que compareceu ao local. 

Os militares consultaram o CPF do condutor no banco nacional de mandados de prisão e constataram que havia contra ele mandado de prisão por estupro de vulnerável, expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (TJDFT). 

O homem foi detido e encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram a cargo da autoridade policial as medidas legais cabíveis.

* Estagiária sob supervisão de Nahima Maciel

 

Walkyria Lagaci

Estudante de Jornalismo da Universidade de Brasília (UnB), atualmente estagiando na editoria Cidades DF do Correio Braziliense.

Por Walkyria Lagaci
postado em 21/11/2025 11:01
