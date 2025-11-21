Homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável é preso em abordagem

Homem Ã© preso com mandado de prisÃ£o por estupro de vulnerÃ¡vel apÃ³s abordagem de trÃ¢nsito em Taguatinga - (crédito: DivulgaÃ§Ã£o: PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu um homem com mandado de prisão por estupro de vulnerável após abordagem no trânsito em Taguatinga.

A equipe de motociclistas do GTM 22, pertencente ao 2º Batalhão, realizava patrulhamento no Setor G Sul, em Taguatinga, quando avistou um carro branco transitando sobre o passeio.

O motorista foi abordado e, durante a entrevista, apresentou sinais de embriaguez, como fala arrastada e dificuldade de coordenação. Foi realizado o teste do etilômetro, que registrou 0,28 mg/L, caracterizando infração prevista no art. 165 do Código de Trânsito Brasileiro. O veículo foi entregue à proprietária, que compareceu ao local.

Os militares consultaram o CPF do condutor no banco nacional de mandados de prisão e constataram que havia contra ele mandado de prisão por estupro de vulnerável, expedido pela Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (TJDFT).

O homem foi detido e encaminhado à 21ª Delegacia de Polícia Civil, onde ficaram a cargo da autoridade policial as medidas legais cabíveis.

