Homem é morto a facadas ao tentar defender mulher de agressão

Um homem de 37 anos foi encontrado morto na noite da última quinta-feira (20/11), no Setor O, na Ceilândia. Segundo informações preliminares, a vítima teria sido assassinada durante a tentativa de defender uma mulher que sofria violência doméstica.
Relatos de testemunhas apontam que o agressor tentou invadir a casa da ex-companheira e que uma discussão entre os dois teria começado. Na tentativa de intervir no conflito, o homem — que ainda não foi identificado — acabou sendo esfaqueado.
Ao chegar no local, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) encontrou a vítima já sem vida, apresentando três perfurações por arma branca. O local foi isolado para os trabalhos de perícia da Polícia Civil, que investiga o homicídio.
Com informações de populares, a PMDF conseguiu identificar o autor do crime e iniciou o rastreamento. O suspeito foi localizado após acionar o socorro médico para um ferimento na mão.
O suspeito foi detido e encaminhado para a 15ª delegacia de polícia.
