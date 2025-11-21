Templo budista realizará feira com diversas atrações neste sábado (22/11)

Neste sábado (22/11), o Templo Shin Budista de Brasília realizará uma feira, com uma programação repleta de atividades disponíveis para os visitantes.

Serão duas atrações principais — aulão de pilates e visita guiada ao templo — que acontecerão às 12h. Cerca de 20 expositores estarão presentes para deixar o ambiente ainda mais interessante.

Além disso, será servido aos visitantes comidas preparadas pelo Templo Budista. O cardápio é bastante variado: Yakissoba, Gyudon, Gyoza e pastel.

O evento será realizado de 8h às 14h, no Templo Shin Budista de Brasília, SQS 315/316. A entrada é gratuita. Os ingressos podem ser retirados através do link disponível nas redes sociais do templo: @budismodaterrapura.

