Previsão do tempo no DF: a expectativa é de chuvas isoladas ao longo da tarde

Segundo o Inmet, a temperatura máxima deve bater os 29ºC no decorrer da tarde

A previsão é de chuvas isoladas ao longo da tarde - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Bom dia, brasilienses! Fiquem atentos, pois a previsão é que caiam pancadas de chuvas isoladas no Distrito Federal na tarde desta sexta-feira (21/11). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o Plano Piloto registrou mínima de 19ºC durante a manhã e a máxima deve bater os 29ºC no decorrer da tarde. 

A expectativa é que ao longo da tarde comecem as chuvas, em pontos isolados, com pouca intensidade. A umidade pode variar ao longo do dia de 30% a 80%, que foi o registrado pela manhã. 

Devido à possibilidade de chuvas, o meteorologista do Inmet, Danilo Cabral, recomenda à população que não se exponha a locais abertos e evite ficar embaixo de árvores, por conta do risco de descargas elétricas.

Para o fim de semana, a previsão é de temperaturas mais amenas, com umidade em elevação e pancadas de chuva, principalmente no domingo (23/11). 

* Estagiária sob supervisão de Mila Ferreira

Walkyria Lagaci

Por Walkyria Lagaci
postado em 21/11/2025 10:24
