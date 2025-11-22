Membro do PCC envolvido no maior furto ao Banco Central é morto pela PM

Membro da cúpula do Primeiro Comando da Capital (PCC) e envolvido em tráfico internacional de drogas e roubos a instituições financeiras, José Almeida Santana, o “Pedro Bó”, morreu neste sábado (22/11) ao entrar em confronto com policiais militares de Anápolis (GO).

Pedro Bó ostenta vasta ficha criminal por crimes graves e que demonstram o envolvimento assíduo com a maior organização criminosa do país. Em 2005, financiou o furto de mais de R$ 160 milhões do Banco Central de Fortaleza (CE), o maior da história brasileira. Investigações da época o associaram como o abastecedor de drogas para a favela de Paraisópolis, em São Paulo.

O criminoso também foi apontado pelas autoridades policiais como o financiador da construção do túnel que levava à empresa de valores Prosecu, na Ciudad Del Leste, Paraguai, em 2017. À época, mais de 40 assaltantes participaram do roubo que totalizou mais de US$ 11,7 milhões – o equivalente a R$ 40 milhões.

No mundo do crime, intermediou a compra e venda de drogas exportadas do Brasil para a Europa e África Ocidental. Fabiano morreu na tarde deste sábado ao reagir a uma abordagem. Segundo a PM, ele reagiu com disparos de arma de fogo.