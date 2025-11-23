Morador de rua é preso após esfaquear pedestre em praça do Cruzeiro

Um morador de rua foi preso pela Polícia Militar depois de atacar um homem de 31 anos com uma faca na Praça do Cidadão, na Quadra 809 do Cruzeiro, nesse sábado (22/11).

Aos policiais, a vítima relatou que teria sido atacada de forma abrupta pelo agressor enquanto caminhava na praça. Testemunhas repassaram às equipes informações sobre as características do suspeito: um homem de 38 anos e conhecido pela prática reiterada de agressões. Ele acabou preso na região, enquanto estava deitado no chão.

Durante a apuração, as equipes confirmaram que o suspeito havia sido preso anteriormente pela própria PMDF e que, além do histórico de violência, tinha em aberto um mandado de prisão por homicídio. O caso desse sábado é investigado como tentativa de homicídio.