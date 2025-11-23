Bombeiros promovem workshop gratuito com a presença de Nelson Piquet

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) promove nesta segunda-feira (24/11) o 1º Workshop do GBMOT, que terá como foco inovações tecnológicas aplicadas a viaturas operacionais de emergência. O evento ocorre das 7h às 18h, na Academia de Bombeiro Militar, no Setor Policial Sul.

Organizado pelo Grupamento Motomecanizado do CBMDF, o workshop reunirá montadoras para palestras sobre tecnologia e inovação, além de test-drives, exposição de viaturas e equipamentos, oficinas e estandes temáticos.

A programação também prevê uma conversa com o tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet, além da distribuição de brindes e sorteios.

Serviço

1º Workshop do GBMOT – Inovações Tecnológicas para Viaturas Operacionais de Emergência

Data: 24 de novembro (segunda-feira), das 7h às 18h

Local: Academia de Bombeiro Militar, Setor Policial Sul

Confirmações podem ser feitas pelo Serviço Operacional de Informação Pública, no telefone (61) 98365-0198, ou pelo e-mail cecom@cbm.df.gov.br.

