Quatro cidades do DF ficam sem energia nesta segunda (24); confira

Moradores de quatro regiões administrativas do Distrito Federal terão o fornecimento de energia interrompido nesta segunda-feira (24/11). Entre elas, Sobradinho, Planaltina, Águas Claras e Lago Sul, devido a melhorias e manutenção na rede. O desligamento será realizado pela companhia elétrica Neoenergia.

Em Sobradinho, o desligamento temporário vai afetar as áreas do (Núcleo Rural Saquarema, KM 17, Chácara 33), a partir das 10h às 16h. Na região de Planaltina (Quadra 08 do Arapoanga) e em Águas Claras (QS 05, Lote 25 e EQS 05/09, Rua 400, Bloco A). No Lago Sul, a interrupção será das 9h às 15h na SHIS QI 26, Conjunto 09. A suspensão da energia é necessária para manter a população e os profissionais da Neoenergia em segurança.

Além dos desligamentos programados, a energia pode acabar em outras regiões do Distrito Federal. Nesse caso, a população deve registrar a ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado para essa finalidade.

