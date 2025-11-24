Antes de matar enteada no DF, mulher executou e incendiou corpo do marido

O Correio teve acesso, com exclusividade, ao relatório policial da Delegacia de Castelo dos Sonhos (PA), que detalha o homicídio pelo qual Iraci Bezerra dos Santos Cruz, 43, era considerada foragida antes de matar a enteada, Rafaela Marinho, 7, no Distrito Federal. O documento descreve um crime marcado por extrema violência: o marido de Iraci foi executado com um tiro na cabeça e teve parte do corpo incendiada, segundo a Polícia Civil do Pará.

O boletim de ocorrência, registrado em 17 de dezembro de 2023, narra que Marcos Gomes foi atingido por disparo de arma de fogo na região da cabeça, por volta das 2h, no distrito de Castelo dos Sonhos. Em seguida, parte do corpo da vítima foi queimada. Investigadores localizaram no local a espingarda calibre 28 usada no crime.

Testemunhas ouvidas no inquérito afirmaram que Iraci confessou o assassinato em ligações telefônicas feitas pela manhã, horas após o homicídio. Uma das pessoas relatou que a vítima trabalhava em sua fazenda e vivia ali com Iraci. Na noite do crime, ele deixou o casal sozinho no local devido à falta de energia. Pela manhã, recebeu a chamada em que Iraci admitiu ter “ceifado a vida de Marcos”.

Outra testemunha confirmou ter recebido declaração semelhante. O relatório indica que Iraci deixou a fazenda logo após o crime e “tomou rumo ignorado”, fugindo para evitar a prisão. Ela não chegou a ser ouvida pela Polícia Civil paraense.

A Justiça do Pará decretou a prisão preventiva ao concluir que Iraci matou Marcos e ateou fogo no corpo na tentativa de dificultar a identificação e destruir provas. O mandado, expedido em março de 2024, consta no Banco Nacional de Medidas Penais e Prisões (BNMP).

Iraci vivia em Brasília havia cerca de um ano, quando conheceu o pai de Rafaela. Agora, responderá também pelo assassinato da enteada, com agravantes que podem levar a pena de até 40 anos.





O crime

O homicídio contra Rafaela ocorreu na tarde de sexta-feira (21/11). Na 8ª DP, Iraci começou o depoimento dizendo: “É, agora vou pagar pelo que fiz”. A mulher relatou que, no dia anterior, usou drogas e álcool na companhia do namorado até as 5h de ontem. Às 7h, o pai de Rafaela saiu para trabalhar. Ao ser questionada sobre ter discutido com a menina antes do crime, ela afirmou que a criança disse que preferia morar com a vizinha do que com ela.

“Não estava planejando, nem pensando”, respondeu Iraci à delegada ao ser confrontada sobre a possível premeditação do crime. Acrescentou que teve uma “vontade repentina” e detalhou o passo a passo: primeiro, tentou dopar a menina usando um pano com álcool no nariz dela; depois, a asfixiou com um cinto e tentou pendurá-la em uma pilastra. “Depois, vesti uma roupa e vim na delegacia”, finalizou.

Ao ser presa, a Polícia do DF descobriu que Iraci era foragida da Justiça do Pará. Ela negou o crime. Contou que, no dia do fato, havia saído com o companheiro para beber em um bar da região. Na volta, segundo a versão, ele entrou para tomar banho enquanto ela permaneceu na área externa da casa. “Ouvi uns disparos de arma e fiquei assustada. Corri para o mato para me esconder”, alegou. A Justiça paraense não comprou a tese. A polícia concluiu pela autoria dela e o Ministério Público pediu a prisão preventiva. O juiz concordou, determinando a captura e a transferência imediata para o Centro de Reeducação Feminino de Santarém (PA).

Depois do assassinato do marido, ela fugiu para Brasília de ônibus. Há um ano, conheceu o pai de Rafaela. Segundo a delegada Bruna Eiras, chefe da 8ª DP, a acusada responderá por feminicídio, com incidência da Lei Henry Borel, com agravantes de meio cruel por impossibilitar a defesa da vítima e por motivo fútil. “Ainda terá agravante de pena pelo crime ser praticado contra menor de 14 anos e por ter relação de madrasta com a vítima. A pena pode chegar a 40 anos”, finalizou.