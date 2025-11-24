Feirão do Trabalhador é aberto com mais de 4 mil vagas de emprego

Projeto Renova DF formou mais de 28 mil alunos e transformou quase 3 mil locais da cidade - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet) deu início, nesta segunda-feira (24/11), à programação do Feirão do Trabalhador, que disponibiliza mais de 4 mil vagas de emprego. O evento segue até sexta-feira (28/11), com foco em oportunidades de emprego, apoio ao empreendedorismo e qualificação profissional. Realizado ao lado da Biblioteca Nacional, o espaço reúne serviços gratuitos, estandes de empresas e startups, palestras e oficinas.

O feirão disponibiliza mentoria profissional, produção de currículos, atendimentos jurídico e contábil, além de áreas dedicadas a networking e à exposição de produtos e serviços de empreendedores locais. Programas como RenovaDF, QualificaDF, PreparaçãoDF e Fábrica Social também participam com oficinas e orientações para quem busca capacitação.

Durante a abertura oficial, o governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), destacou o impacto imediato das oportunidades reunidas no evento. “Além do Renova DF, o secretário Thales deu mais um presente para todos vocês: 4.290 vagas de emprego aqui ao lado, para que diversos de vocês possam passar ali e deixar o nome. E com fé em Deus, a grande maioria sairá empregada”, destacou.

Ibaneis também ressaltou o compromisso social do governo. “Isso faz o coração da gente sorrir. Quando a gente pode ajudar, não tem nada melhor no governo do que poder ajudar quem mais precisa”, afirmou.

O titular da Sedet, Thales Mendes, reforçou a dimensão do projeto. “Isso aqui é mais do que um programa que traz qualificação e condição para as pessoas trabalharem; ele traz dignidade. Isso é fundamental”, acrescentou.

Além das vagas de emprego e dos atendimentos especializados, o Feirão oferece brindes, acesso a cursos gratuitos, materiais de estudo sobre empreendedorismo e atrações culturais ao longo dos cinco dias. A expectativa da Sedet é que milhares de pessoas passem pelo local até esta sexta-feira (28), para ampliar as possibilidades de contratação, capacitação e novos negócios.