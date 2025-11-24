Renova DF: 1.502 formandos concluem o 3º Ciclo do programa nesta segunda

Projeto formou mais de 28 mil alunos e transformou quase 3 mil locais da cidade - (crédito: Davi Cruz/CB/DA Press)

O programa Renova-DF realizou a formatura de 1.502 alunos do 3º Ciclo de 2025, projeto da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet), nesta segunda-feira (24/11). O evento foi realizado na Esplanada dos Ministérios, entre a Biblioteca Nacional e o SESI Lab. Os formandos concluíram o curso de Auxiliar de Manutenção na Construção Civil, capacitação prática e teórica aplicada pelo Senai-DF, com 240 horas de duração.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Além da formação, os estudantes atuaram na revitalização de espaços públicos em sete regiões administrativas: Brazlândia, Ceilândia, Taguatinga, Planaltina, Plano Piloto, São Sebastião e Paranoá, totalizando 161 equipamentos recuperados no ciclo.

O governador do DF, Ibaneis Rocha participou da formatura e destacou a trajetória do programa desde a pandemia. “Esse programa surgiu num dos piores períodos da nossa vida, que foi durante a pandemia de 2020. E quando o Thales chegou para me apresentar esse programa, eu fiquei imaginando o tanto que esse programa impactaria na vida das pessoas e quantas oportunidades seriam geradas”, destacou.

O chefe do Buriti reforçou o orgulho pelos resultados alcançados. “Inúmeras oportunidades geradas. Isso tem feito com que a mão de obra fique cada vez mais qualificada. Dá orgulho de ver o que vocês fazem nas ruas do DF. A transformação que vocês têm feito nas nossas cidades”, disse.

O secretário da Sedet, Thales Mendes ressaltou o caráter social do ciclo no atendimento a pessoas em situação de vulnerabilidade. “É uma vitória pensarmos em um programa em que recebeu nesse ciclo mais de 60 pessoas que eram moradoras de rua e a gente conclui aqui com mais de 213 pessoas que foram abordadas por nossas equipes e nós demos esperanças pra essas pessoas”, enfatizou.





Histórico

Criado em 2021, o RenovaDF já formou 28.712 alunos e revitalizou 2.909 equipamentos públicos, com alcance em 30 regiões administrativas. Outras regiões ainda serão atendidas como Santa Maria, Vicente Pires, Jardim Botânico, Arapoanga e Lago Norte.

O programa oferece formação gratuita em áreas como jardinagem, serralheria, pintura e construção civil. Durante o curso, os alunos recebem bolsa equivalente a um salário mínimo, auxílio-transporte, lanche e uniforme.

Próximos Passos

O RenovaDF avança sem pausa: o 4º Ciclo de 2025 começa nesta terça-feira (25/11), às 9h30, novamente na Esplanada dos Ministérios. A previsão é de mais de 2 mil novos alunos, que iniciarão a formação também voltada à manutenção e revitalização de equipamentos públicos.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular