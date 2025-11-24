Cartilha para comunicadoras negras é lançada na UnB

Comunicadoras e ativistas homenageadas durante o lançamento da Cartilha. - (crédito: Reprodução)

A Cartilha de Proteção Digital para Comunicadoras Negras foi lançada nesta segunda-feira (24), na Faculdade de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB). Idealizada e produzida pela REPCONE, a publicação apresenta dados sobre violência de gênero, desinformação e violência digital contra comunicadoras negras. A distribuição do material está prevista para 2 de março de 2026.

