Brasileira é proclamada venerável pelo papa Leão XIV

A brasileira Maria de Lourdes Guarda é a nova venerável da Igreja Católica. O título dado a pessoas com virtudes heroicas foi promulgado pelo papa Leão XIV em cerimônia nesta sexta-feira (21/11). Nascida em Salto (SP) em 1926, Maria de Lourdes ficou paralisada da cintura para baixo em decorrência de uma lesão na coluna quando tinha apenas 21 anos. Posteriormente, a lesão se agravou e fez com que ela fosse totalmente imobilizada. Entre a própria casa e hospitais, a nova venerável viveu uma vida de devoção e passou a acolher e aconselhar fiéis.

Junto às Irmãs Apóstolas do Sagrado Coração de Jesus, ela fez do próprio quarto de hospital um local de encontro para encontros, orações e orientações espirituais a quem procurasse. Maria de Lourdes também foi coordenadora da Fraternidade das Pessoas com Deficiência por 10 anos, período em que, segundo o Vaticano, se dedicou à “inclusão social, pelo reconhecimento dos direitos das pessoas com deficiência e pela formação de agentes pastorais”.

Maria de Lourdes morreu em 1996, aos 70 anos, em decorrência de um câncer na bexiga. Em 2011, conhecida pelas virtudes e relação com a igreja, os restos mortais da venerável foram levados para o altar da Sagrada Família, na Paróquia Nossa Senhora do Monte Serrat, em Salto.

Além da brasileira, o papa declarou mártires os sacerdotes italianos padre Ubaldo Marchioni e padre Martino Capelli, mortos em 1944 pelos nazistas. Os dois devem ser proclamados beatos em breve.







