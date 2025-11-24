InícioCidades DF
NATAL

Natal Solidário reúne 700 crianças de instituições de acolhimento no Nicolândia

Tradicional festa da Fundação CDL oferecerá brinquedos, lanche e acesso a todo o parque, com chegada do Papai Noel no carro do Corpo de Bombeiros

Crianças terão um dia inteiro de lazer no Parque Nicolândia - (crédito: Ed Alves/CB/DA.Press)
O Parque Nicolândia, no Parque da Cidade, será fechado exclusivamente nesta quarta-feira (26/11) para receber 700 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento do Distrito Federal, em mais uma edição do tradicional Natal Solidário da Fundação CDL. A iniciativa, em homenagem ao empresário Álvaro José da Silveira, reúne voluntários, padrinhos e parceiros para proporcionar um dia inteiro de lazer e afeto.

Além de acesso liberado a todos os brinquedos do parque e distribuição de lanches, cada criança receberá um kit completo de presente, com roupa, calçado e brinquedo, organizado por padrinhos e madrinhas voluntários. A festa mobiliza 200 acompanhantes e cerca de 100 voluntários.

O momento mais aguardado da tarde será a chegada do Papai Noel, por volta das 16h30, em um carro do Corpo de Bombeiros. A celebração ocorre das 14h às 18h30.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 24/11/2025 23:49
