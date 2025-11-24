Natal Solidário reúne 700 crianças de instituições de acolhimento no Nicolândia

O Parque Nicolândia, no Parque da Cidade, será fechado exclusivamente nesta quarta-feira (26/11) para receber 700 crianças e adolescentes de instituições de acolhimento do Distrito Federal, em mais uma edição do tradicional Natal Solidário da Fundação CDL. A iniciativa, em homenagem ao empresário Álvaro José da Silveira, reúne voluntários, padrinhos e parceiros para proporcionar um dia inteiro de lazer e afeto.
Além de acesso liberado a todos os brinquedos do parque e distribuição de lanches, cada criança receberá um kit completo de presente, com roupa, calçado e brinquedo, organizado por padrinhos e madrinhas voluntários. A festa mobiliza 200 acompanhantes e cerca de 100 voluntários.
O momento mais aguardado da tarde será a chegada do Papai Noel, por volta das 16h30, em um carro do Corpo de Bombeiros. A celebração ocorre das 14h às 18h30.
