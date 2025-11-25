DF amanhece com fortes chuvas, que devem permanecer à tarde

Chuva persiste no DF nesta terça (4/11), com céu fechado e alerta laranja de tempestade - (crédito: Ed Alves/CB)

O Distrito Federal amanheceu, nesta terça-feira (25), sob fortes chuvas na área central e Entorno. O clima não deve atrapalhar a programação da Marcha das Mulheres Negras, que segue com saída prevista às 11h, no Museu Nacional da República.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Áreas de seis cidades ficam sem energia nesta terça-feira (25/11)



Segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia deve permanecer chuvoso, com pancadas de chuvas e trovoadas isoladas no período da tarde. A expectativa é de que a chuva volte a diminuir à noite.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

O dia de hoje (25) deve ter temperaturas de 19°C a 29°C, com umidade mínima de 50% e máxima de 100%.