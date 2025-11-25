InícioCidades DF
Primeiro Laboratório Agro 4.0 do DF será inaugurado no IFB nesta terça (25/11)

Centro vai impulsionar pesquisas em agricultura de precisão e tecnologias inovadoras no campo

Inauguração será no IFB campus de Planaltina às 10h30 - (crédito: Francisco Ferreira de Carvalho/IFB/Reprodução)
A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Instituto Federal de Brasília (IFB) inauguram, nesta terça-feira (25/11), no campus de Planaltina, o Laboratório Agro 4.0 — o primeiro espaço do DF dedicado a pesquisas, testes e desenvolvimento de soluções avançadas para o agronegócio. A unidade integra a VII AgricerradoS e recebeu R$ 3,5 milhões em investimentos para construção e aquisição de equipamentos. Representantes da ABDI, IFB, Ministério da Educação (MEC), Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e da Secretaria de Agricultura do DF participam da cerimônia marcada para às 10h30.

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 25/11/2025 00:08
