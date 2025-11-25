Primeiro Laboratório Agro 4.0 do DF será inaugurado no IFB nesta terça (25/11)

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Instituto Federal de Brasília (IFB) inauguram, nesta terça-feira (25/11), no campus de Planaltina, o Laboratório Agro 4.0 — o primeiro espaço do DF dedicado a pesquisas, testes e desenvolvimento de soluções avançadas para o agronegócio. A unidade integra a VII AgricerradoS e recebeu R$ 3,5 milhões em investimentos para construção e aquisição de equipamentos. Representantes da ABDI, IFB, Ministério da Educação (MEC), Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e da Secretaria de Agricultura do DF participam da cerimônia marcada para às 10h30.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Saiba Mais