Primeiro Laboratório Agro 4.0 do DF será inaugurado no IFB nesta terça (25/11)

Inauguração será no IFB campus de Planaltina às 10h30 - (crédito: Francisco Ferreira de Carvalho/IFB/Reprodução)

A Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) e o Instituto Federal de Brasília (IFB) inauguram, nesta terça-feira (25/11), no campus de Planaltina, o Laboratório Agro 4.0 — o primeiro espaço do DF dedicado a pesquisas, testes e desenvolvimento de soluções avançadas para o agronegócio. A unidade integra a VII AgricerradoS e recebeu R$ 3,5 milhões em investimentos para construção e aquisição de equipamentos. Representantes da ABDI, IFB, Ministério da Educação (MEC), Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC) e da Secretaria de Agricultura do DF participam da cerimônia marcada para às 10h30.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF Festival Shekinah reúne grandes nomes da música na Esplanada em dezembro

Festival Shekinah reúne grandes nomes da música na Esplanada em dezembro Cidades DF Cartilha para comunicadoras negras é lançada na UnB

Cartilha para comunicadoras negras é lançada na UnB Cidades DF "Elevada periculosidade": juiz nega soltar acusado de esquartejar mulher no DF

"Elevada periculosidade": juiz nega soltar acusado de esquartejar mulher no DF Cidades DF Manifestantes protestam contra Ibaneis e pedem abertura de CPI sobre o BRB

Manifestantes protestam contra Ibaneis e pedem abertura de CPI sobre o BRB Cidades DF Obituário: 40 funerais no DF e no Entorno nesta segunda-feira (24/11); veja lista

Obituário: 40 funerais no DF e no Entorno nesta segunda-feira (24/11); veja lista Cidades DF GDF terá que pagar prejuízo com tornozeleira danificada por Bolsonaro