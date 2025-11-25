Áreas de seis cidades ficam sem energia nesta terça-feira (25/11)

Seis regiões administrativas terão o fornecimento de energia interrompido nesta terça-feira (25/11) devido a serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica. A suspensão é necessária para garantir a segurança das equipes e da população.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Das 9h às 15h, o desligamento ocorrerá em áreas de Ceilândia, Paranoá e Samambaia. No Sudoeste, a interrupção será das 8h às 14h30, enquanto no Lago Norte e em Sobradinho o serviço será suspenso das 10h às 16h, em endereços específicos divulgados pela concessionária.

Caso o trabalho seja concluído antes do previsto, a energia pode ser restabelecida sem aviso prévio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais Cidades DF "Elevada periculosidade": juiz nega soltar acusado de esquartejar mulher no DF

"Elevada periculosidade": juiz nega soltar acusado de esquartejar mulher no DF Cidades DF Manifestantes protestam contra Ibaneis e pedem abertura de CPI sobre o BRB

Manifestantes protestam contra Ibaneis e pedem abertura de CPI sobre o BRB Cidades DF Obituário: 40 funerais no DF e no Entorno nesta segunda-feira (24/11); veja lista

Obituário: 40 funerais no DF e no Entorno nesta segunda-feira (24/11); veja lista Cidades DF GDF terá que pagar prejuízo com tornozeleira danificada por Bolsonaro

GDF terá que pagar prejuízo com tornozeleira danificada por Bolsonaro Cidades DF Testemunhas apontam acidente na morte de menina de 13 anos baleada na cabeça

Testemunhas apontam acidente na morte de menina de 13 anos baleada na cabeça Cidades DF Chico Vigilante defende criação de CPI para investigar o BRB