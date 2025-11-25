Áreas de seis cidades ficam sem energia nesta terça-feira (25/11)

Seis regiões administrativas terão o fornecimento de energia interrompido nesta terça-feira (25/11) devido a serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica. A suspensão é necessária para garantir a segurança das equipes e da população.
Das 9h às 15h, o desligamento ocorrerá em áreas de Ceilândia, Paranoá e Samambaia. No Sudoeste, a interrupção será das 8h às 14h30, enquanto no Lago Norte e em Sobradinho o serviço será suspenso das 10h às 16h, em endereços específicos divulgados pela concessionária.
Caso o trabalho seja concluído antes do previsto, a energia pode ser restabelecida sem aviso prévio.
