InícioCidades DF
ENERGIA ELÉTRICA

Áreas de seis cidades ficam sem energia nesta terça-feira (25/11)

Interrupção ocorre em Ceilândia, Paranoá, Samambaia, Sudoeste, Lago Norte e Sobradinho

Desligamento ocorre devido a serviços de manutenção - (crédito: Neoenergia - divulgação)
Desligamento ocorre devido a serviços de manutenção - (crédito: Neoenergia - divulgação)

Seis regiões administrativas terão o fornecimento de energia interrompido nesta terça-feira (25/11) devido a serviços de manutenção e melhorias na rede elétrica. A suspensão é necessária para garantir a segurança das equipes e da população.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

Das 9h às 15h, o desligamento ocorrerá em áreas de Ceilândia, Paranoá e Samambaia. No Sudoeste, a interrupção será das 8h às 14h30, enquanto no Lago Norte e em Sobradinho o serviço será suspenso das 10h às 16h, em endereços específicos divulgados pela concessionária.

Caso o trabalho seja concluído antes do previsto, a energia pode ser restabelecida sem aviso prévio.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 25/11/2025 07:00 / atualizado em 25/11/2025 07:00
SIGA
x