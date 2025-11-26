Vídeo: casa fica submersa após forte chuva em Águas Lindas de Goiás

Por Vitória Torres e Lara Costa — Uma moradora de Águas Lindas registrou em vídeo a situação crítica da casa do vizinho, Rodrigo, após as fortes chuvas nesta terça-feira (25/11). Nas imagens, todos os cômodos aparecem completamente alagados, com a água chegando à altura da cintura da mulher que grava. O volume é tão alto que móveis como geladeira, cadeiras e colchão aparecem boiando, enquanto outros itens, como uma bicicleta, ficam quase submersos.

Assustada, a moradora entrou na água para mostrar os estragos e lamentou a dimensão do alagamento. “Santíssimo Deus, a geladeira do meu vizinho está boiando… Não tem condição. Meu Deus, o que é isso?”, desabafou, durante a gravação. Segundo a moradora, a casa dela também foi tomada pela água.

Veja video:

