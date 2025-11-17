Vídeo: rajada de vento causa estragos em loja de carros na Cidade do Automóvel

A forte chuva acompanhada de rajadas de vento no início da tarde desta segunda-feira (17/11) provocou danos em uma loja de carros localizada na Cidade do Automóvel. Por volta das 12h, estruturas metálicas do estabelecimento foram retorcidas e desabaram sobre a área de exposição de veículos, causando prejuízos estimados em cerca de R$ 30 mil.

De acordo com trabalhadores da região, o vento foi repentino e também danificou lonas de proteção de outras lojas do setor. Em outro estabelecimento, parte da estrutura atingiu a traseira de um veículo em mostruário, causando apenas danos leves.





“Foi um susto. Começou a chover bem forte e, de repente, veio uma rajada ainda mais intensa, que fez todo o estrago em cerca de um minuto e meio”, relatou Lee Bass, diretor da loja. Segundo ele, um dos carros ficou parcialmente sob a estrutura caída, mas não sofreu danos. Outro veículo, de estoque, teve apenas a tampa traseira atingida por uma placa, com custo de reparo estimado em R$ 650.

Diretor da loja Enzo Motors, Lee Bass, tomou um susto com a intensidade do vento (foto: Guilherme Felix CB/DA Press)

Bass afirma que a intensidade do vento surpreendeu. “Nunca vi isso aqui. As ferragens não foram arremessadas; elas se retorceram mesmo, inclinaram com a força do vento”.

