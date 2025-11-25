Marcha das Mulheres Negras ocupa Esplanada por reparação e bem-viver

A Marcha das Mulheres Negras de 2025, em defesa da reparação e do bem-viver, ocupou a Explanada dos Ministérios na manhã desta terça-feira (25/11) com palavras de ordem, discursos contundentes e afirmações de solidariedade entre mulheres negras de todo o país.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Em meio à multidão, a ministra das mulheres, Márcia Lopes, afirmou que a luta é pela reparação, pela igualdade racial e de gênero, ressaltando que mais de 110 milhões de mulheres e meninas vivem hoje no Brasil. “Não podemos admitir nenhum tipo de transfobia, nem desrespeito à nossa diversidade. Queremos dialogar e construir, em conjunto, políticas públicas para as mulheres negras desse país, que são maioria”, completou.

Leia também: 2ª Marcha para Mulheres Negras reúne delegações de todo o país em Brasília

“É uma sensação única ver as mulheres pretas se organizando, saírem dos seus territórios e virem aqui lutar por reparação, por bem viver”, disse Aide Maria Lima de Jesus, de 67 anos, que viajou do Paraná exclusivamente para participar da marcha. Em sua segunda vez no ato, ela exaltou a força da união das mulheres presentes, ressaltando que a mobilização simboliza uma resistência coletiva contra o racismo estrutural: “São as mulheres negras unidas combatendo esse racismo estrutural.”

Leia também: Mala suspeita abandonada em portaria de ministério estava vazia

A programação da marcha segue até a noite. A partir das 15h, na área externa do Museu Nacional, haverá shows gratuitos com artistas negras de todo o país. Já às 19h30, representantes da Marcha terão audiência com o presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin. Na ocasião, a comitiva deve apresentar demandas relacionadas, sobretudo, ao enfrentamento da atual política de segurança pública no Brasil, em especial diante da recente chacina ocorrida na Penha, no Rio de Janeiro.