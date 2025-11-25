Compra de ativos do Master pelo BRB é fruto de planejamento, afirma advogado

Cleber Lopes, advogado criminalista, em entrevista ao CB.Poder. Na bancada, Ana Maria Campos e Sibele Negromonte - (crédito: Bruna Gaston CB/DA Press)

Por Manuela Sá* — Nesta terça-feira (25/11), o CB. Poder — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília — recebeu Cleber Lopes, advogado criminalista que assumiu a defesa do ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa, afastado pela Justiça e destituído do cargo pelo governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha.

Costa é alvo da investigação da Operação Compliance Zero pela suposta compra de títulos podres do Banco Master.

Em entrevista às jornalistas Ana Maria Campo e Sibele Negromonte, Lopes explicou que o sistema financeiro é “complexo e opera com inúmeras amarras”. Dessa forma, a compra de ativos é resultado de um planejamento estratégico do banco que começou a ser desenvolvido em 2021 e passou pelo conselho da instituição.

Lopes também destacou que o Banco Central estava ciente da compra: “É preciso ter em mente que o sistema financeiro brasileiro funciona sob a batuta do Banco Central, que tem um corpo técnico altamente qualificado. Não é razoável imaginar que um presidente de banco tem autonomia para tomar decisões dessa natureza”.

De acordo com Lopes, o BRB lucrou com essa transação. “Está na planilha do banco, essas aquisições que o BRB fez do Master renderam R$ 5,6 bilhões de lucro de 2024 até agora”, afirmou.

