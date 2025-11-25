Após 12 dias, novo deslizamento de lixo acontece em aterro de Padre Bernardo

Moradores ainda convivem com os problemas de mau cheiro e mosquitos. - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

Uma pilha de lixo no aterro sanitário Ouro Verde, em Padre Bernardo (GO), voltou a deslizar nesta terça-feira (25/11), contaminando o córrego Santa Bárbara. O primeiro desabamento ocorreu em 18 de junho deste ano. O material foi recolhido pela empresa Ouro Verde, que opera o aterro, mas em 13 de novembro, cerca de 3 mil toneladas de lixo deslizaram, atingindo uma pilha antiga de resíduos.

Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) de Goiás, o desmoronamento aconteceu durante a madrugada e teria sido provocado por chuvas que atingiram a região. Não há informações sobre o volume deslizado.

No primeiro desabamento, parte dos dejetos caiu sobre o córrego que corta o terreno. Na época, uma portaria foi assinada proibindo o consumo de água do local.

Em nota, a SEMAD informou que, nesta quarta-feira (26/11), enviará uma equipe para adotar as providências necessárias e que há possibilidade de novas punições à empresa Ouro Verde. "É provável que haja lavratura de novo auto de infração pelo descumprimento do dever de estabilizar o maciço", destacou a pasta.