Trânsito caótico no DF: especialista recomenda presença ativa de agentes nas ruas

Manuela Sá

Em um dia de chuvas intensas, com o tempo fechado, baixa visibilidade, engarrafamentos e ruas alagadas, os motoristas tiveram grandes dificuldades no trânsito, que registrou, ao menos, seis sinistros, com seis feridos e uma morte, entre as 5h18 e as 16h30 dessa quarta-feira (26/11). No Plano Piloto, semáforos deixaram de funcionar. O caos recorrente é causado, segundo especialistas, também pela ausência de agentes que deveriam garantir a segurança e a fluidez nas vias da capital.

De acordo com Pastor Willy Gonzáles Taco, professor associado do Departamento de Engenharia Civil e Ambiental da Universidade de Brasília (UnB), para reduzir a incidência de sinistros, "os órgãos de trânsito, como o Departamento de Trânsito (Detran - DF) e Departamento de Estradas de Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), devem agir rapidamente para colocar viaturas e agentes em pontos críticos e fazer interdições estratégicas".

Além dessas medidas, em caso de tempo adverso, Taco defende que deve ser feita a sinalização provisória. "Agentes de trânsito, com coletes refletivos e bandeiras, precisam ajudar em situações de caos, pois a comunicação humana é a forma mais eficaz de alertar os motoristas", afirma.

Outro ponto que deve ser considerado, segundo o professor, é a manutenção preventiva da drenagem urbana. "Essa ação tem o mesmo peso de qualquer sinalização ou recapeamento, pois garante a funcionalidade básica da via durante eventos climáticos."

Taco ainda alerta que ações do tipo tornam-se mais necessárias em época de chuva devido "à redução de aderência do carro à via, que causa aquaplanagem, à falta de sinalização eficaz e à visibilidade comprometida".

Batidas

A primeiro ocorrência ocorreu às 5h18, quando o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu uma vítima de capotamento, no Lago Sul. O motorista foi encontrado preso às ferragens e, após o resgate, foi levado a uma unidade hospitalar. Às 6h30, na Asa Norte, os bombeiros atenderam outra vítima de capotamento que ficou ferida e precisou ser levada para o hospital. Ainda durante a manhã, às 9h19, no Recanto das Emas, três carros colidiram, deixando duas pessoas feridas. O sinistro ocorreu na QN 05C, no sentido Samambaia.

No início da tarde, às 12h55, uma mulher ficou ferida após colidir contra um viaduto na Octogonal. O caso aconteceu próximo à AOS 6, debaixo do viaduto de ligação entre SIA e Octogonal. Às 16h30, o CBMDF atendeu uma colisão entre um caminhão e um carro, na Epia Sul. A vítima foi transportada ao hospital, consciente e orientada.

Já em Sobradinho II, onde também choveu bastante, o gari Willian Vieira dos Santos morreu após ser atropelado pelo próprio caminhão de lixo durante a atividade de coleta. O acidente aconteceu por volta das 11h, no Condomínio Serra Azul, na Quadra 03. Chovia na hora em que ocorreu o atropelamento.

Quando os bombeiros chegaram ao local, a vítima estava no chão perto da traseira do caminhão, sem vida. O condutor do caminhão e o colega de trabalho foram encaminhados à unidade hospitalar para avaliação médica. Em nota, o Serviço de Limpeza Urbana (SLU) informou que "as circunstâncias do ocorrido estão sendo apuradas".

Além de sinistros, foram registradas, nessa quarta, falhas na rede subterrânea responsável por abastecer semáforos do Plano Piloto. Alguns equipamentos apresentaram defeitos. A causa do desligamento foi a interrupção no fornecimento de energia elétrica. A Neoenergia informou que estava reconstruindo a rede do início da Asa Norte, um "serviço de alta complexidade". Não foi divulgada a previsão de conclusão do reparo.

Procurado, o Departamento de Trânsito do DF não retornou até o fechamento da edição, na noite dessa quarta (26/11).

Previsão do tempo

Nos próximos dias, motoristas devem continuar em alerta, pois as chuvas continuam. De acordo com o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) Wendell Fialho, hoje, há indicativo de tempo fechado em todo o Distrito Federal, com alerta amarelo de chuva intensa. O aviso indica que há perigo decorrente de acúmulo de água entre 20 e 30 milímetros, podendo chegar a 50 milímetros em algumas áreas. O alerta é de perigo potencial, o que exige atenção da população para eventuais alagamentos e transtornos.

A chuva deve começar no final da manhã e aumentar no período da tarde. "Com temperatura mínima de 18°C e máxima de 25°C, um dos efeitos do tempo nublado é a redução da temperatura e o aumento da umidade", explica. Segundo o Inmet, a umidade máxima deve ser de 95%, e a mínima, de 65%. No fim de semana, a chuva será persistente, com intensidade moderada e deve se concentrar no período da tarde.

