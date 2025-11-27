PCDF investiga quadrilha especializa em fraudes bancárias

Nova fase da Operação Cortina de Fumaça foi executada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta quinta-feira (27/11) - (crédito: Divulgação/PCDF)

Uma nova fase da Operação Cortina de Fumaça foi executada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), nesta quinta-feira (27/11). Foram cumpridos mandados de busca e apreensão no Guará, Vicente Pires, Estrutural, Recanto das Emas e Ceilândia, com o objetivo de revelar detalhes da organização criminosa, que atua com fraudes bancárias no DF.

A investigação ganhou força no fim de agosto deste ano, após a prisão em flagrante de dois suspeitos em Taguatinga, uma mulher e um homem, ex-militar vinculado ao 3º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Ao cumprir os mandados de busca e apreensão contra os investigados, a PCDF observou desvios de R$ 100 mil de uma instituição financeira.

Segundo os policiais, a quadrilha usava “conteiros”, ou seja, pessoas que cedem dados bancários para a circulação do dinheiro fraudado, e boa parte da quantia desviada havia sido transferida para esses beneficiários.

Na segunda etapa da operação, em 15 de setembro, a PCDF prendeu uma suspeita que já havia sido detida anteriormente, por fraudes similares. As investigações apontam que a mulher atuava como recrutadora de novos integrantes para o esquema.

A Divisão de Análise de Crimes Virtuais (DCV/CORF) seguiu com a operação, recolhendo celulares, documentos, arquivos e registros bancários que revelam as ações da organização, identificando outros envolvidos. Os materiais apreendidos na ação desta quinta-feira, entre eles dispositivos eletrônicos e dinheiro em espécie, passarão por perícia.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho