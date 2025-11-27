Quadrilha que arrombava caixas eletrônicos é presa; veja vídeo

A ação mobilizou as equipes do Comando de Operações de Divisas da PMGO, o Batalhão de Operações Especiais e a Central de Inteligência da PMDF e o Grupo Antirroubo a Banco da PCGO - (crédito: Divulgação)

Uma quadrilha especializada em arrombamento de caixas eletrônicos, responsável por um prejuízo de R$ 150 mil só nas últimas semanas, foi alvo de operação nesta quarta-feira (26/11). A ação mobilizou as equipes do Comando de Operações de Divisas da PMGO, o Batalhão de Operações Especiais e a Central de Inteligência da PMDF e o Grupo Antirroubo a Banco da PCGO.

Durante a ação, cinco suspeitos foram presos e dois veículos, apreendidos. Dentro dos carros havia ferramentas, apetrechos e vestimentas usados nos crimes. Segundo as investigações, os detidos planejavam ações criminosas no Distrito Federal e no Entorno.

As equipes do Comando de Operações de Divisas interceptaram quatro dos investigados, no Condomínio Recanto Feliz, na região do Arapoanga, em Planaltina, todos com antecedentes criminais por arrombamento de caixas eletrônicos. Posteriormente, o BOPE-DF abordou mais um integrante da quadrilha, que transportava ferramentas para arrombamento.

A organização foi responsável por pelo menos dois crimes em Minas Gerais, nas últimas semanas, em 17 e 20 de novembro, nas cidades de Betim e Esmeraldas, respectivamente, com prejuízo estimado em R$ 150 mil.

*Estagiário sob a supervisão de Eduardo Pinho