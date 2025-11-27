Polícia encontra pistola, munições e maconha em uma casa em Samambaia

Na residência, os policiais encontraram a moto, uma arma, munições, carregadores e droga - (crédito: PMDF)

No último sábado (22/11), a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem de 31 anos após militares do 11° Batalhão serem acionados para investigar disparos de arma de fogo na QR 421, em Samambaia. O autor fugiu do local usando uma motocicleta vermelha.

Durante a patrulha, os militares receberam informações de que ele teria entrado em uma casa, na mesma quadra, com a motocicleta. Ao chegarem ao endereço e fazer uma varredura no local, os policiais encontraram uma pistola Taurus TH9C, dois carregadores, nove munições calibre .9 mm e uma porção de maconha. A motocicleta também estava no imóvel.

O suspeito tentou fugir com a ajuda de familiares — que tentaram impedir a ação dos agentes —, mas foi contido e levado à 26° Delegacia de Polícia.

