Polícia encontra pistola, munições e maconha em uma casa em Samambaia

Militares do 11° Batalhão foram acionados para investigar disparos de arma de fogo na QR 421, em Samambaia. O autor fugiu do local usando uma motocicleta vermelha, mas foi encontrado em uma residência, na mesma quadra

Na residência, os policiais encontraram a moto, uma arma, munições, carregadores e droga - (crédito: PMDF)
No último sábado (22/11), a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem de 31 anos após militares do 11° Batalhão serem acionados para investigar disparos de arma de fogo na QR 421, em Samambaia. O autor fugiu do local usando uma motocicleta vermelha.

Durante a patrulha, os militares receberam informações de que ele teria entrado em uma casa, na mesma quadra, com a motocicleta. Ao chegarem ao endereço e fazer uma varredura no local, os policiais encontraram uma pistola Taurus TH9C, dois carregadores, nove munições calibre .9 mm e uma porção de maconha. A motocicleta também estava no imóvel.

O suspeito tentou fugir com a ajuda de familiares — que tentaram impedir a ação dos agentes —, mas foi contido e levado à 26° Delegacia de Polícia.

Laíza Ribeiro de Sousa

Por Laíza Ribeiro de Sousa
postado em 27/11/2025 15:50
