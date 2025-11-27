Quinta-feira é marcada por chuvas isoladas no Distrito Federal

A quarta-feira (27/11) foi marcada por chuva em diversas áreas do Distrito Federal. De acordo com registros das estações meteorológicas, as maiores precipitações foram registradas na região da Ponte Alta, que somou 25mm ao longo do dia. Em Brasília, a medição chegou a 12,8mm, enquanto Brazlândia acumulou 10,2mm. Já em Águas Emendadas foram registrados 2,8mm, e no Paranoá, 0,6mm.

A chuva veio acompanhada de um aviso emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), que classificou o alerta como de Perigo Potencial de chuvas intensas. O comunicado, válido das 9h30 desta quinta-feira (27/11) até as 10h de sexta-feira (28/11), prevê precipitações entre 20mm e 30mm por hora ou até 50mm ao longo do dia, além de ventos intensos de 40km/h a 60km/h. Entre os riscos associados estão queda de galhos, descargas elétricas, pontos de alagamento e interrupções pontuais de energia.

O Inmet e a Defesa Civil orientam a população a evitar abrigo sob árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas, e a não estacionar veículos próximos a torres de transmissão ou placas de propaganda. Também é recomendado não utilizar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de emergência, os contatos são 199 (Defesa Civil) e 193 (Corpo de Bombeiros).

Para esta sexta-feira (28/11), a previsão indica mais instabilidade. A temperatura deve variar entre 18°C e 29°C, com umidade chegando a 100% nas primeiras horas do dia e caindo para 60% no período da tarde. A manhã deve ter muitas nuvens e possibilidade de pancadas isoladas. À tarde, o céu permanece fechado, e à noite, há expectativa de novas pancadas de chuva acompanhadas de trovoadas isoladas. Os ventos serão fracos, predominantemente com direção entre nordeste e norte.