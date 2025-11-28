Capotagem deixa um ferido no Setor Sul do Gama nesta sexta (28)

Uma capotagem envolvendo dois veículos deixou um homem ferido nesta sexta-feira (28/11), na Quadra 02 Conjunto F, Setor Sul, no Gama. O acidente ocorreu por volta das 5h30 e ambos os carros foram lançados para fora da pista. A dinâmica da colisão ainda não foi esclarecida pelas autoridades.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), que enviou duas viaturas ao local, foram encontrados um Fiat Palio Economy prata e um Renault Sandero vermelho, que tombou após o impacto. Os bombeiros realizaram a estabilização do veículo e adotaram medidas de segurança antes de iniciar o resgate.

A vítima, um homem que ficou preso às ferragens do Sandero, foi retirada com técnicas específicas para esse tipo de ocorrência. Ele foi encaminhado consciente e orientado a uma unidade hospitalar de referência e apresentava ferimentos no antebraço esquerdo. O condutor foi atendido dentro do protocolo de trauma. O outro motorista também recebeu atendimento dos socorristas, mas não teve lesões.

Durante a operação de atendimento e resgate, a via foi totalmente interditada para garantir a segurança das equipes e de outros motoristas. A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) também foi acionada e esteve no local. Até o momento, não há informações confirmadas sobre o que teria provocado o acidente.







