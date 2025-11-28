Jovem que entregou facas a moradores de rua é investigado pela PCDF

Jovem entrega facas a moradores de rua e posta o vídeo na internet - (crédito: Divulgação/Redes Sociais)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) instaurou um termo circunstanciado contra um jovem de 18 anos que aparece em vídeos distribuindo facas a moradores de rua na Asa Norte. As imagens viralizaram nas redes sociais e geraram preocupação entre moradores da região, que denunciaram o caso às autoridades. Veja:

Segundo a delegada Laryssa Neves, da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte), o jovem afirmou que não tinha noção da gravidade do ato e alegou que estava apenas reproduzindo uma trend internacional. “Ele disse que se tratava de uma brincadeira, que era algo que já acontece em outros países e, por isso, quis replicar aqui no Brasil”, explicou a delegada.

Ainda de acordo com ela, a irmã do rapaz viu em um portal de notícias que ele havia sido intimado e, então, o levou à delegacia. Ele prestou esclarecimentos e assinou um termo circunstanciado, comprometendo-se a comparecer em juízo. O jovem irá responder por incitação ao cometimento de crime e porte de arma branca.

A delegada esclareceu que ele foi liberado, porque o caso é classificado como de menor potencial ofensivo, o que permite que o investigado responda em liberdade. “O fato de ele ter sido liberado não significa que não haverá responsabilização. Ele vai responder criminalmente, mas em liberdade, como prevê a legislação para esse tipo de crime”, reforçou Laryssa.

Até o momento, não houve nenhuma ocorrência policial envolvendo o uso dessas facas, segundo a delegada. A Polícia Civil segue tentando identificar os moradores de rua que receberam os objetos, para recolher e evitar possíveis desdobramentos.