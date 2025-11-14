Polícia prende em flagrante assaltante de drogarias na Asa Norte

Um homem de 30 anos foi preso em flagrante em um apartamento na SHCGN 715, após ser identificado como responsável por diversos roubos na Asa Norte. Segundo a investigação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), o indivíduo invadiu, nos dias 12 e 13 de novembro, duas drogarias localizadas na 214 e 315 Norte, ameaçou funcionários e clientes e subtraiu bens.
Embora o homem tenha se valido de subterfúgios, com uma camiseta cobrindo parte do seu rosto, a equipe da 2ª Delegacia de Polícia (Asa Norte) conseguiu identificá-lo, por meio de imagens de câmeras de segurança, e prendê-lo nessa quinta-feira (13/11). Além de dinheiro, o indivíduo furtou desodorantes, sabonetes, hidratantes e pasta dental.
Um dia antes de ser detido, ele roubou mais uma drogaria, na CLN 216. Neste último crime, o suspeito ameaçou a farmacêutica com uma grande pedra e subtraiu o dinheiro do caixa. Após ser detido, ele foi conduzido à carceragem da PCDF e responderá pelos crimes de roubo. O homem já tem passagens por crimes contra o patrimônio.
