Familiares e vizinhos batizam quadra em homenagem a Isaac Vilhena

Uma placa em homenagem ao adolescente Isaac Vilhena, morto aos 16 anos vítima de um latrocínio no dia 17 de outubro, foi inaugurada nesta sexta-feira (28/11). O jovem foi esfaqueado a poucos metros de casa, na Praça Maria Cláudia Del’Isola, na 112/113 Sul.

A família compareceu à inauguração. “Ele era meu brilho. Espalhava alegria por onde passava”, afirmou a mãe, Jane, em meio às lágrimas. Ao Correio, ela comentou sobre a montanha-russa que vive enfrentando desde o crime. “É um misto de muitos sentimentos. Ao mesmo tempo que fico feliz por ver o carinho e as mensagens que as pessoas estão tendo com o meu filho, é muito triste porque nunca mais vou tê-lo”, disse ela.

Após a morte de Isaac, a praça passou por um processo de revitalização, com a instalação de novos postes de iluminação, reparos na quadra de esporte e troca das cercas. Para Jane, essas medidas vão impedir que “outros Isaacs tenham o sorriso interrompido”. “Meu filho não teve o direito de errar e de crescer como qualquer um de nós. O preço que estou pagando para ter esse espaço mais seguro é muito alto”, desabafou.

Edson Aparecido, irmão de Isaac, chamou atenção para a falta de segurança da região. “Vendo essa praça iluminada e mais segura agora, eu penso que isso poderia ter acontecido antes. Precisamos ter uma postura mais proativa sobre a segurança e não esperar uma tragédia acontecer para tomar alguma atitude”, afirmou.









Emocionado, Edson afirmou que irá levar a alegria do irmão sempre com ele. “Ele gostava de colocar um sorriso nas pessoas em todo lugar que ele chegava. Essa alegria que ele tem me motiva a seguir em frente. Estamos passando por um período de adaptação sem ele”, afirmou.

Durante a inauguração da placa no lugar onde Isaac costumava praticar esportes com os amigos, o pai, Lucas Vilhena, ressaltou, emocionado, o novo significado que deseja que o lugar ganhe. “Eu acredito que a mensagem que ele queria que ficasse é que aqui é um local para se divertir, para praticar esporte e conviver com os amigos. A finalidade da quadra é manter esse clima de alegria e de brincadeiras”, disse.

Insegurança

O local é conhecido por diversos roubos e outros crimes. Ricardo Montalvão, vizinho da quadra, presenciou os momentos posteriores ao ataque ao Isaac. Ele relembra que seu filho também já foi assaltado próximo à quadra. “Foi do mesmo jeito do Isaac. Abordaram com faca e levaram o celular do meu filho. Aqui é uma região muito perigosa”, disse.