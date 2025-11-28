Recanto das Emas sedia evento que une games e mercado de trabalho

O Recanto das Emas será palco de uma imersão no universo dos jogos digitais, com a realização do Reality Play – Sua Jornada Gamer. O evento ocorre neste sábado (29/11), das 14h às 18h, no Recanto Shopping, e tem entrada gratuita. A proposta é unir tecnologia, entretenimento e jogos eletrônicos com as oportunidades profissionais. A ação também contará com participação especial do influenciador digital Eldo Gomes.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Realizado pelo Instituto Cultural Estrela Ela (ICEE), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), o Reality Play busca mostrar à comunidade que os games transcendem o entretenimento, atuando como um importante vetor para carreiras inovadoras e o mercado digital.
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
A programação interativa é voltada para jovens, famílias e entusiastas. Entre os destaques estão competições gamer, com premiações para os vencedores; simulações de corrida com cockpit profissional e consoles de última geração; e palestras educativas, conduzidas por especialistas da área. O evento também terá distribuição de lanches e bebidas. Mais informações e atualizações podem ser acompanhadas pelo perfil oficial no Instagram: @realitygamerdf.
Serviço:
Data: Sábado, 29 de novembro de 2025
Horário: 14h às 18h
Local: Recanto Shopping – Praça dos Espelhos (Avenida Recanto das Emas, Q 103, Conjuntos 2, 3 e 4 – Recanto das Emas)
Entrada: Gratuita
Acessibilidade: Intérprete de Libras