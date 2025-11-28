Recanto das Emas sedia evento que une games e mercado de trabalho

A programação interativa é voltada para jovens, famílias e entusiastas - (crédito: Divulgação)

O Recanto das Emas será palco de uma imersão no universo dos jogos digitais, com a realização do Reality Play – Sua Jornada Gamer. O evento ocorre neste sábado (29/11), das 14h às 18h, no Recanto Shopping, e tem entrada gratuita. A proposta é unir tecnologia, entretenimento e jogos eletrônicos com as oportunidades profissionais. A ação também contará com participação especial do influenciador digital Eldo Gomes.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: TCDF promove semana de tecnologia para debater inovação na era digital

Realizado pelo Instituto Cultural Estrela Ela (ICEE), em parceria com a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti), o Reality Play busca mostrar à comunidade que os games transcendem o entretenimento, atuando como um importante vetor para carreiras inovadoras e o mercado digital.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

A programação interativa é voltada para jovens, famílias e entusiastas. Entre os destaques estão competições gamer, com premiações para os vencedores; simulações de corrida com cockpit profissional e consoles de última geração; e palestras educativas, conduzidas por especialistas da área. O evento também terá distribuição de lanches e bebidas. Mais informações e atualizações podem ser acompanhadas pelo perfil oficial no Instagram: @realitygamerdf.

Serviço:

Data: Sábado, 29 de novembro de 2025

Horário: 14h às 18h

Local: Recanto Shopping – Praça dos Espelhos (Avenida Recanto das Emas, Q 103, Conjuntos 2, 3 e 4 – Recanto das Emas)

Entrada: Gratuita

Acessibilidade: Intérprete de Libras