Colisão entre três carros deixa dois feridos no Recanto das Emas - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma colisão envolvendo três carros —um Fiat Palio Weekend preto, um VW Gol prata e um Ford F1200L — amarelo deixou duas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (26/11). O sinistro ocorreu no Recanto das Emas, QN 05C, sentido Samambaia, e mobilizou quatro viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF).

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Os envolvidos foram avaliados pelas equipes de resgate e duas vítimas, conscientes e orientadas, foram encaminhadas em protocolo de trauma ao hospital de referência da região. Durante o atendimento, a via precisou ser parcialmente interditada.

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para apoio e ficou responsável pelo local.







