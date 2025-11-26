InícioCidades DF
SINISTRO DE TRÂNSITO

Colisão entre três carros deixa dois feridos no Recanto das Emas

O sinistro mobilizou quatro viaturas do CBMDF para atendimento. As vítimas foram encaminhadas ao hospital de referência da região conscientes e orientadas

Colis&atilde;o entre tr&ecirc;s carros deixa dois feridos no Recanto das Emas - (crédito: CBMDF/Divulgação)
Colis&atilde;o entre tr&ecirc;s carros deixa dois feridos no Recanto das Emas - (crédito: CBMDF/Divulgação)

Uma colisão envolvendo três carros —um Fiat Palio Weekend preto, um VW Gol prata e um Ford F1200L  — amarelo deixou duas pessoas feridas na manhã desta quarta-feira (26/11). O sinistro ocorreu no Recanto das Emas, QN 05C, sentido Samambaia, e mobilizou quatro viaturas do Corpo de Bombeiros (CBMDF)

Os envolvidos foram avaliados pelas equipes de resgate e duas vítimas, conscientes e orientadas, foram encaminhadas em protocolo de trauma ao hospital de referência da região. Durante o atendimento, a via precisou ser parcialmente interditada.

Até o momento, não há informações sobre a dinâmica do acidente. A Polícia Militar (PMDF) foi acionada para apoio e ficou responsável pelo local.

Ana Carolina Alves*

Estagiária na editoria de Cultura

Estudante de Jornalismo na Universidade de Brasília, apaixonada por cinema e pelas histórias que moldam a cultura. Atualmente, estagiária na editoria de Cultura.

Por Ana Carolina Alves*
postado em 26/11/2025 11:42
