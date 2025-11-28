Reinauguração do autódromo de Brasília terá ônibus exclusivo

O público que irá acompanhar o Grande Prêmio BRB de Stock Car 2025, neste sábado (29) e domingo (30), contará com reforço no transporte para chegar ao Autódromo Internacional de Brasília. A linha 109.5 será disponibilizada pelo GDF para atender a quem for assistir à corrida que marcará a reinauguração da pista.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
No sábado, a linha circulará das 7h30 às 20h. No domingo, das 9h30 às 20h. Nos dois dias, a saída dos veículos será no Box 12 (Plataforma E) da Rodoviária do Plano Piloto, operando conforme a demanda. A tarifa no sábado será de R$ 2,70. No domingo, o deslocamento poderá ser feito gratuitamente pelo programa Vai de Graça, que garante isenção no transporte público durante todo o dia.
A 11ª etapa da temporada 2025 da Stock Car marca a reabertura oficial do Autódromo Internacional de Brasília, após 11 anos.
No sábado, a programação começa às 10h, com a classificação da Stock Light. O último evento está previsto para as 15h40, com a corrida sprint da BRB Stock Car Pro Series. No domingo, as atividades têm início às 10h50, com o Warm Up da categoria principal, e terminam às 15h30, com a corrida principal.
O GDF orienta que o público chegue com antecedência para evitar congestionamentos e aproveite as facilidades oferecidas no transporte coletivo