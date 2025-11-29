Desligamento de energia afetará residências do Sudoeste

A distribuidora alerta que, além dos desligamentos programados, podem ocorrer interrupções não previstas em outras regiões do DF - (crédito: Divulgação/Neoenergia)

Moradores de várias áreas do Sudoeste enfrentarão cortes de energia elétrica, nesta sábado (29/11), durante algumas horas do dia. Os desligamentos ocorrerão para garantir a segurança das equipes de trabalho da Neoenergia que realizarão serviços de manutenção da rede.

As casas no endereço CLSW Quadra 300, Bloco B terão a energia cortada das 8h30 às 14h30. Caso essa ação da empresa termine antes do previsto, a rede será religada sem aviso prévio.

Além dos desligamentos programados, outras regiões podem, eventualmente, ser afetadas sem comunicação prévia. Se isso ocorrer, a população pode registrar ocorrência pelo telefone 116. Clientes com deficiência auditiva e de fala podem acessar o atendimento pelo 0800 701 01 55, desde que utilizem aparelho adaptado.







