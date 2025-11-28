Fiscalização de veículos com placas final 6, 7 e 8 começa na próxima segunda (1/12)

Segundo o Departamento de Estadual de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), 826.657 veículos, o que corresponde a 38% da frota, estão devidamente licenciados - (crédito: Ed Alves CB/DA Press)

Iniciando o mês de dezembro, na próxima segunda-feira (1º/12), veículos com placas que terminam em 6,7 e 8, e que são registradas no DF, só poderão circular com o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo 2025, em meio digital (CRLV-e), ou impresso em folha A4. O prazo para o licenciamento para esses veículos termina neste domingo (30/11).

Segundo o Departamento de Estadual de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF), 826.657 veículos, o que corresponde a 38% da frota, estão devidamente licenciados. O motorista que não licenciar o veículo está cometendo infração gravíssima, com sete pontos na CNH, recolhimento do veículo e multa no valor de R$ 293.47.

Desde 2021, os órgãos de trânsito não emitem mais o certificado físico, ou seja, em papel. A emissão do documento se dá unicamente em formato digital (CRLV-e), podendo ser apresentado nas blitzes em formato digital, mas também impresso, de acordo com a vontade do dono do veículo.

O documento é disponibilizado ao proprietário nas plataformas digitais até o quinto dia útil da quitação dos débitos referentes a Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA), taxa de licenciamento e demais débitos decorrentes de multas ou serviços pendentes.



