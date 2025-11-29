Dia do Evangélico: confira a programação em Brasília e no Novo Gama

Brasília e Novo Gama (GO) terão eventos para celebrar o Dia do Evangélico - (crédito: Divulgação)

O Distrito Federal será palco de uma série de atrações gratuitas em celebração ao Dia do Evangélico, comemorado neste domingo (30/11). As programações incluem shows, momentos de celebração da fé e diversas outras atividades voltadas para o público cristão.

Com retirada dos ingressos gratuitos no site do Sympla. A Marcha para Jesus, tradicional evento da comemoração cristã, está acontecendo desde a última quinta-feira (27/11), com apresentações musicais e momentos de pregação. Neste fim de semana, o evento caminha para a sua reta final. Com programações no sábado e domingo, o festival está instalado na área externa do Museu Nacional.

No sábado, os fiéis poderão participar do evento a partir das 16h. Neste dia, o evento terá um trio elétrico em frente ao museu onde irão passar diversas atrações, como Louvor Batista Central, Hélio Borges, Layla Cardoso e outros.

Com programação mais curta, no domingo (30/11), o evento começa às 10h. O foco principal do dia é a palestra com a psicanalista clínica Angela Sirnino. O evento encerra às 12h.

“A Marcha para Jesus simboliza a unidade do povo cristão e a manifestação pública da fé. É uma iniciativa pacífica, que reúne diferentes denominações com o propósito de exaltar Jesus Cristo e celebrar a expansão do evangelho no Distrito Federal e no país”, afirmou Mariana Pereira Santos, presidente do Instituto Missão Hoje.

Novo Gama

A população do Novo Gama (GO)também terá uma programação especial para agitar o fim de semana em comemoração ao Dia do Evangélico. Com início nesta sexta-feira (28/141), o evento acontece até o próximo sábado (29/11).

De forma gratuita, em frente à Rodoviária da cidade, ocorrerá atividades voltada para a fé, música e celebração em homenagem à data comemorada. As atividades terão início às 19h, nos dois dias de festival.

No sábado, a programação inclui uma sequência de shows com bandas como Black, Tempero do Céu, Marvim, Marcos Vinícius, Ministério Ágape e a banda Plenitude, reunindo diferentes estilos e ministérios que compõem o cenário gospel regional.

Serviço Marcha para Jesus

Data: 29 e 30 de novembro

Local: Área Externa do Museu Nacional da República

Entrada: Gratuita (retirada obrigatória no Sympla)

Link para retirada de ingresso:

https://www.sympla.com.br/evento/marcha-para-jesus/3224607

Serviço Dia do Evangélico - Novo Gama

Data: 29 de novembro

Local: Rodoviária do Novo Gama

Entrada: Gratuita

Horário: A partir das 19h