Morre Maria Edith Sobral Rollemberg, irmã do ex-governador Rodrigo Rollemberg

Morreu, aos 72 anos, Maria Edith Sobral Rollemberg, irmã do ex-governador do Distrito Federal Rodrigo Rollemberg. A notícia foi compartilhada pelo político na manhã deste sábado (29/11), em suas redes sociais. Ao Correio, Rollemberg comentou sobre a perda: "Dith construiu uma família linda. Quatro filhos e dez netos maravilhosos. Ela era a alegria em pessoa! Uma das festeiras da família! Organizava festas com muito zelo e qualidade. Alegrou a vida de muita gente com sua Allegro Festas", disse o deputado federal.

Natural de Sergipe, Maria Edith foi uma das pioneiras de Brasília, onde viveu por 65 anos. Filha de dona Teresa e Armando Leite Rollemberg, ex-ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ), acompanhou a família quando o pai veio atuar como deputado federal. Terceira mais velha dos 15 filhos do casal, casou-se com o jornalista Armando Lacerda, com quem teve Bruna, Léo, Manoela e Rafaela.

Empresário, fundou a Allegro Festas, responsável pela organização de eventos e serviços de buffet. Maria Edith morreu na noite dessa sexta-feira (28), no Hospital Brasília, após longo período lutando contra um câncer. A despedida ocorrerá nesta tarde, no cemitério Campo da Esperança, na Asa Sul. O sepultamento está previsto para as 17h30.



