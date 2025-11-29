Mais de 50 pontos de vacinação estarão disponíveis neste sábado (29/11)

Serão ofertados vacinação e atendimento gratuitos para todos os públicos - (crédito: Divulgação)

Neste sábado (29/11), vacinas contra a dengue, covid-19, gripe e outras doenças estarão disponíveis para a população do Distrito Federal em 50 locais de atendimento. Nestes postos de vacinação, equipes da Secretaria de Saúde (SES-DF) estarão prontas para aplicar doses em todas as pessoas a partir dos seis meses, conforme o indicado para cada faixa etária e grupos prioritários.

Unidades básicas de saúde localizadas no Plano Piloto, Cruzeiro, Sobradinho II, Itapoã, Paranoá, Santa Maria, Gama, Riacho Fundo II, Recanto das Emas, Samambaia, Núcleo Bandeirante, Candangolândia, Guará, Taguatinga, Ceilândia, Sol Nascente e Brazlândia também irão ofertar vacinas. Consulte todos os locais aqui.

Em Ceilândia, especificamente, o Carro da Vacina vai percorrer o Núcleo Rural Boa Esperança, das 9h às 17h. Além disso, no mesmo horário, terá atendimento no Supermercado Amigão, no Incre 9. São Sebastião terá equipes das 8h às 12h.

A Secretaria de Saúde (SES-DF) recomenda levar documento de identificação válido com foto e o caderninho de vacinação em todos os locais. Em caso de perda, será preciso procurar a sala onde costuma tomar as vacinas para tentar recuperar o histórico. Caso isso não seja possível, a pessoa será imunizada de acordo com as doses preconizadas.

Não haverá vacinação no domingo (30). Na segunda-feira (1º), mais de 100 salas de vacina voltam ao atendimento normal, a partir das 7h.