Previsão do tempo: pancadas de chuva são esperadas na tarde do sábado (29)

O fim de semana no Distrito Federal começa com calor e chuva. As pancadas de chuva que devem ser registradas na tarde deste sábado (29/11) no DF, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), não devem, porém, amenizar as altas temperaturas — a expectativa é de que os termômetros da região cheguem aos 30°C.

O calor se mantém ao longo do fim de semana e, no domingo (30), a previsão é de 31°C na parte da tarde. Pela manhã, devem ser registrados pontos de chuvisco pela região. A chuva retorna na segunda (1°/12), com trovoadas ao longo do dia. A temperatura, no entanto, continua por volta dos 31°C.

Na terça (2/12), a previsão é de chuva isolada, com máxima de 30°C. A quarta (2/12), por sua vez, deve registrar pancadas de chuva e trovoadas, com temperatura por volta dos 29°C.

