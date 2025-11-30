InícioCidades DF
Previsão do tempo: pancadas de chuva devem marcar o domingo (30)

Segundo o Inmet, o DF deve registrar pancadas de chuva durante a noite deste domingo (30/11). A temperatura máxima, porém, chega à casa dos 31°C

05/11/2025. Crédito: Minervino Júnior/CB/D.A Press. Brasil. Brasilia - DF. Chuva em Brasília. Asa Norte quadra 710 - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)
Pancadas de chuva devem marcar a noite deste domingo (30/11) no Distrito Federal, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão do tempo aponta que devem ser registradas, também, trovoadas isoladas pelo DF. A temperatura, porém, continua alta, como nos últimos dias. Ainda de acordo com o Instituto, os termômetros devem chegar à casa dos 31°C.

O início da semana, no entanto, promete ser de céu encoberto apenas — as pancadas de chuva só devem retornar ao DF na quarta (3/12). A temperatura, por sua vez, deve cair discretamente, com máxima chegando aos 29°C.

Atualmente, o DF está sob alerta amarelo, que indica chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50mm no acumulado de 24 horas. Os ventos podem variar de 40 a 60km/h.

Isabela Berrogain

Repórter

Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Isabela Berrogain
postado em 30/11/2025 10:00
