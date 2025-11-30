Previsão do tempo: pancadas de chuva devem marcar o domingo (30)

Pancadas de chuva devem marcar a noite deste domingo (30/11) no Distrito Federal, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão do tempo aponta que devem ser registradas, também, trovoadas isoladas pelo DF. A temperatura, porém, continua alta, como nos últimos dias. Ainda de acordo com o Instituto, os termômetros devem chegar à casa dos 31°C.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Leia também: Brasília em alerta amarelo para tempestades e possibilidade de queda de granizo

O início da semana, no entanto, promete ser de céu encoberto apenas — as pancadas de chuva só devem retornar ao DF na quarta (3/12). A temperatura, por sua vez, deve cair discretamente, com máxima chegando aos 29°C.

Atualmente, o DF está sob alerta amarelo, que indica chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50mm no acumulado de 24 horas. Os ventos podem variar de 40 a 60km/h.

