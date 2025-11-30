Atiradores que feriram quatro e mataram um são presos durante fuga para Goiás

Militares foram acionados para a ocorrência por volta das 22h. O ponto informado era no Churrasquinho Tá na Área, na CL 110. No local, havia dispersão de pessoas e tumulto - (crédito: QAP Ocorrências/Reprodução)

Dois envolvidos no ataque a tiros que deixou quatro baleados e um morto em Santa Maria foram presos em uma operação conjunta entre as polícias militares do DF e de Goiás. O crime ocorreu na noite desse sábado (29/11), horas após o jogo da final das Libertadores entre Flamengo e Palmeiras.

Militares foram acionados para a ocorrência por volta das 22h. O ponto informado era no Churrasquinho Tá na Área, na CL 110. No local, havia dispersão de pessoas e tumulto.

O proprietário do estabelecimento informou o quantitativo de três pessoas baleadas. O total, no entanto, foi de cinco pessoas. A vítima fatal é Felipe Vinhas, empresário e dono de uma loja de joias de prata da cidade.

Prisão

O tenente Pedro Henrique, da PMDF, informou que a polícia identificou o carro usado pelos criminosos: um Fiat Cronos. As equipes estiveram na casa de um dos suspeitos e não o localizaram.

“Monitoramos o veículo e descobrimos que os autores estavam fugindo para Goiás. Trocamos informação com a PMGO e conseguimos localizá-los”, afirmou o tenente.

Dois homens foram detidos. Eles portavam uma pistola 9 mm, três carregadores e o veículo. O caso é investigado pela Polícia Civil.