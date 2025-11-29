InícioCidades DF
Homem é preso em flagrante por estupro de vulnerável em Samambaia Norte

Segundo relatos, o homem de 22 anos exibiu os órgãos genitais e agrediu fisicamente uma menina menor de idade

Após ser preso, criminosos confessou o delito - (crédito: Caio Gomez)

Um homem de 22 anos foi preso em flagrante, na noite desta sexta-feira (28/11), por estupro de vulnerável. Segundo a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), uma testemunha informou que o autor do crime perseguiu a menina, menor de idade, além de ter exibido os órgãos genitais à garota e a agredido fisicamente. A ocorrência aconteceu em Samambaia Norte.

Ao chegar no local, os policiais encontraram o homem caído ao chão, com escoriações e aparentemente inconsciente. Populares que presenciaram o assédio intervieram e imobilizaram o autor até a chegada dos militares.

O autor foi atendido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) e posteriormente conduzido à 26ª Delegacia de Polícia (Samambaia Norte), onde foi autuado pelos crimes de estupro de vulnerável, lesão corporal e ato obsceno, permanecendo preso em flagrante.

Isabela Berrogain

Repórter

Apaixonada pelo mundo cultural, jornalista com foco na cobertura de música, televisão, streaming e gastronomia. Graduada pela Universidade de Brasília (UnB).

Por Isabela Berrogain
29/11/2025 14:27
