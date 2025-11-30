Mulher que atropelou criança no Paranoá fez bafômetro e não estava alcoolizada

A motorista envolvida no atropelamento de uma menina de aproximadamente três anos, neste domingo (30/11), no Paranoá, foi submetida ao teste do bafômetro assim que chegou à 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), e o resultado deu negativo para consumo de álcool. Ela havia se apresentado espontaneamente após prestar socorro à criança.

O atropelamento ocorreu na Quadra 6 da região. Segundo a Polícia Militar (PMDF), a vítima foi levada ao Hospital Regional do Paranoá em estado crítico, com perda de massa encefálica, e chegou a ser reanimada três vezes. O helicóptero do Corpo de Bombeiros foi acionado para transferi-la ao Hospital de Base, mas ela morreu antes da chegada da aeronave.

A condutora relatou aos investigadores que a criança teria corrido para a rua de forma repentina, não lhe dando tempo para evitar o impacto. Depois de pedir ajuda a moradores locais, levou a mãe e o tio da menina ao hospital e ainda ajudou a família a buscar os documentos da criança. Ao retornar ao local do atropelamento, disse ter encontrado uma aglomeração e, por temer pela própria segurança, seguiu direto para a delegacia. Ela permanece à disposição da polícia para esclarecer o caso.