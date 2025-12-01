InícioCidades DF

Previsão para o DF nesta segunda (1º/12) é de chuvas isoladas

Temperatura do DF marca entre 20º C e 29º C com umidade relativamente alta, marcando entre 65% e 100%

O dia em Brasília amanheceu nublado - (crédito: Ed Alves/CB)
O dia em Brasília amanheceu nublado - (crédito: Ed Alves/CB)

Para esa segunda-feira (1/12), o dia terá um céu com muitas nuvens e chuva isolada durante a tarde e a noite. A temperatura oscilará entre 20º C (mínima) e 29º C (máxima), e a umidade será relativamente alta, marcando 65% como índice mínimo, e 100%, no máximo.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

No entanto, as pancadas de chuva só devem retornar ao DF nesta quarta-feira (3/12). Além disso, os ventos serão de intensidade fraca em todo o dia, com possibilidade de ventos moderados com rajadas à tarde e à noite. 

Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular

No momento, o DF está sob alerta amarelo, que indica chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50mm no acumulado de 24 horas. Os ventos podem variar de 40 a 60km/h.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 01/12/2025 10:26
SIGA
x