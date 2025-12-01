Previsão para o DF nesta segunda (1º/12) é de chuvas isoladas

Para esa segunda-feira (1/12), o dia terá um céu com muitas nuvens e chuva isolada durante a tarde e a noite. A temperatura oscilará entre 20º C (mínima) e 29º C (máxima), e a umidade será relativamente alta, marcando 65% como índice mínimo, e 100%, no máximo.

No entanto, as pancadas de chuva só devem retornar ao DF nesta quarta-feira (3/12). Além disso, os ventos serão de intensidade fraca em todo o dia, com possibilidade de ventos moderados com rajadas à tarde e à noite.

No momento, o DF está sob alerta amarelo, que indica chuvas entre 20 e 30 mm por hora ou até 50mm no acumulado de 24 horas. Os ventos podem variar de 40 a 60km/h.