Homem salva o filho, mas morre atropelado por motorista embriagado

A mistura entre álcool e direção fez mais uma vítima no trânsito do Distrito Federal. Na noite de terça-feira, Josivan da Silva Martins, 44 anos, morreu após ser atropelado por um motorista embriagado, na DF-130. Segundo a polícia, Claudiomir Soto Riva, 51, conduzia um Corsa branco e teria tentado ultrapassar um caminhão perto do Café sem Troco, no momento em que Josivan e o filho dele, de 13 anos, caminhavam no acostamento. Na ultrapassagem, o motorista atingiu as vítimas. O pai, no instante do impacto, empurrou o adolescente para salvá-lo.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF), Josivan foi encontrado em parada cardiorrespiratória e, após tentativas de reanimação, não resistiu. O adolescente ficou ferido e foi encaminhado ao hospital. As equipes de socorro não souberam informar o estado de saúde do menino. Claudiomir fugiu sem prestar socorro, mas deixou parte do parachoque para trás, o que ajudou a identificá-lo. Ele foi preso horas depois, após um caminhoneiro que testemunhou o acidente acionar a Polícia Militar do Goiás (PMGO). O suspeito foi indiciado por homicidio culposo.

Dados do do Departamento de Trânsito (Detran-DF) indicam um avanço nas autuações por dirigir sob influência de álcool em 2025. De janeiro a outubro deste ano, foram registradas 24.607 infrações desse tipo, aumento de 41% em relação ao mesmo período de 2024, que teve 17.447 autuações. O número ultrapassa o total de infrações registradas no ano passado: 20.823.

De acordo com o órgão, os sinistros fatais relacionados ao álcool também aumentam. Entre janeiro e setembro de 2025, foram 29 acidentes, crescimento de 38% em comparação ao mesmo período do ano anterior, com 21 ocorrências. Ao longo de 2024, foram 26 sinistros fatais relacionados ao álcool.

O total de mortes no trânsito também aumentou, segundo o Detran. De janeiro a setembro de 2025, o DF contabilizou 185 vítimas fatais, 7,5% a mais dos que as 172 mortes registradas nos mesmos nove meses de 2024. O total já corresponde a 81% de todas as vítimas fatais do ano passado: 229.

Ontem, o Detran publicou, no Diário Oficial do DF (DODF), uma lista de motoristas proibidos de dirigir devido a infrações. Somente com base no artigo 165 do CTB, que trata da direção sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa, 165 CNHs (Carteira Nacional de Trânsito) foram suspensas por um ano.

Percepção prejudicada

O álcool, como substância psicotrópica, atua no sistema nervoso central, alterando e prejudicando capacidades relevantes para a direção de veículos automotores. "Quando uma pessoa está sob o efeito de álcool, há um aumento de tempo na sua reposta aos acontecimentos ao redor. Por exemplo, o tempo gasto para alguém perceber um menino na rua e pisar no freio — que poderia levar 0,3 ou 0,4 segundos — passa para dois segundos, potencializando os riscos de um atropelamento. Isso porque, com o incremento de um segundo, o motorista que tiver a 72 km/h vai andar 20 metros apenas nesse intervalo", explica Malthus Galvão, perito médico legista e professor de Medicina Legal na Universidade de Brasília (UnB).

De acordo com ele, as pessoas, quando alcoolizadas, não têm noção de que estão com suas habilidades reduzidas. "Muito pelo contrário, imaginam que estão com superpoderes. Daí a importância da conscientização e da fiscalização", completa o perito.

Para Paulo César Marques, especialista em engenharia de tráfego e também professor da UnB, a realização de campanhas institucionais deve ocupar lugar de destaque, "inclusive, voltadas a proporcionar um ambiente de controle social que leve ao constrangimento, entre parentes e amigos, quem cogita dirigir depois de beber", reforça.

O especialista frisa que, contribuindo ou não com cada ocorrência, os condutores de veículos são as pessoas que quase inescapavelmente estão na posição de agir para evitar a consumação de sinistros. Com relação a isso, ele completa: "Com velocidades reduzidas, veículos percorrem distâncias menores enquanto seus condutores reagem aos eventos com que se deparam e isso permite que choques, colisões, atropelamentos, saídas de pista etc. ou não ocorram ou, se não puderem ser evitados, que produzam efeitos menos graves".

Conscientização

O gerente da Escola Pública de Trânsito (EPT), Marcelo Granja, destaca a importância da conscientização e reforça que o principal alerta é para que as pessoas adotem uma postura mais responsável no trânsito. Segundo ele, cerca de 90% dos sinistros são provocados por falha humana — não por defeitos no veículo ou problemas na sinalização, mas pela conduta de quem está ao volante.



“É fundamental cultivar uma atitude mais cidadã, pautada no respeito e na paciência”, ressalta Granja. Ele orienta que os condutores se programem para sair com antecedência, evitando que o atraso se torne motivo para imprudências, e lembra que jamais se deve dirigir após o consumo de bebida alcoólica.

O gerente também enfatiza que a fiscalização tem sido conduzida de forma estratégica. A equipe de inteligência do Detran-DF realiza um trabalho direcionado, identificando horários e locais críticos de infrações. Esse conjunto de ações integradas busca concentrar esforços onde há maior necessidade.



“Não existe um trabalho unilateral. Preservar vidas no trânsito é uma responsabilidade compartilhada entre o poder público e a sociedade”, afirma. No Detran-DF, essa atuação se baseia em um tripé composto por educação, fiscalização e engenharia, com o apoio de setores essenciais, como a Gerência de Estatística, e a integração com outros órgãos parceiros.

O que diz a lei

De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), dirigir após o consumo de álcool é uma infração gravíssima, com multa no valor de R$ 2.934,70 e suspensão do direito de dirigir por um ano. A reincidência no período de até 12 meses acarreta multa em dobro, ou seja, R$ 5.869,40. Além disso, a concentração igual ou superior a 0,3 miligrama de álcool por litro de ar alveolar é considerada crime, cuja pena prevista é de seis meses a três anos de detenção, multa e suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor. Quarta-feira violenta

Um idoso de 83 anos morreu após ser atropelado por uma moto, na descida da Ponte JK, sentido Plano Piloto. O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 13h50 de ontem. Quando o Corpo de Bombeiros chegou ao local, a vítima estava sem sinais vitais. Segundo o Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), o motociclista, de 27 anos, seguia em deslocamento regular quando o pedestre entrou repentinamente na pista de rolamento, não sendo possível evitar a colisão. O condutor foi transportado, consciente e orientado, ao hospital, e o local ficou aos cuidados do Detran. Na DF-150, sentido Fercal, uma colisão envolvendo um caminhão de carga, uma caminhonete e uma motocicleta deixou duas vítimas gravemente feridas — o motociclista e o condutor do automóvel. Eles foram levados ao hospital, mas, até o fechamento desta edição, não havia informações acerca de seus estados de saúde e sobre a dinâmica do acidente. Já na BR-060 , perto do restaurante comunitário de Samambaia, uma colisão entre um carro e um caminhão deixou uma pessoa, ainda não identificada, ferida. Imagens do Corpo de Bombeiros mostram o veículo de passeio bastante danificado, com amassados na frente e na traseira. O motorista do caminhão foi atendido, mas não precisou ser transportado ao hospital. O condutor do carro foi retirado do automóvel pelas equipes de resgate, recebeu os primeiros socorros e foi encaminhado à unidade hospitalar de referência. (Colaborou: Darcianne Diogo)

