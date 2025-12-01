Instituto Pipoquinha realiza neste sábado (6/12) o Natal Sem Fome

Este ano, o Instituto pretende bater a meta de 2 mil doações de brinquedos e cestas - (crédito: Divulgação/ Instituto Pipoquinha)

O Instituto Pipoquinha realizará neste sábado (6/12) a 16ª edição do Natal Sem Fome, uma das maiores ações solidárias da região do Gama. Das 8h às 14h, a sede da instituição será ponto de encontro para serviços de saúde, atividades culturais, entrega de alimentos e muita emoção para famílias em situação de vulnerabilidade.

A iniciativa vai beneficiar 500 famílias já acompanhadas pelo Instituto ao longo de 2025, garantindo cestas básicas, brinquedos, lanches, atendimento de saúde e apresentações teatrais. Um dos momentos mais esperados pelas crianças é a chegada do Papai Noel em um carro do Corpo de Bombeiros, seguido por um comboio de motos.

Segundo a presidente e fundadora do Instituto, Ivone Braga, a proposta vai além da distribuição de alimentos. “A ação oferece atendimento, cultura, recreação e atenção individualizada. O Natal Sem Fome resgata a autoestima das famílias, fortalece vínculos comunitários e devolve às crianças a magia do Natal, muitas vezes, inédita na vida delas.”

Para ampliar o alcance da iniciativa, o Instituto Pipoquinha lançou uma mobilização para arrecadar 1.000 cestas básicas e 1.000 brinquedos. A comunidade pode participar com alimentos não perecíveis, roupas, produtos de higiene, brinquedos e cestas básicas.

As doações podem ser entregues diretamente na sede do Instituto, na Quadra 25, Casa 111, no Setor Oeste do Gama, ou enviadas via Pix pelo número 6198617-6270 (Instituto Pipoquinha – BRB). As contribuições serão recebidas até o dia 5 de dezembro. Empresas também podem colaborar com apoio logístico ou voluntariado.

Sobre o Instituto

Com atuação contínua no Gama, o Instituto Pipoquinha atende entre 50 e 100 famílias regularmente e mantém projetos nas áreas de saúde, alimentação, educação, arte e geração de renda. Entre as iniciativas permanentes estão:

Saúde para Todos – práticas integrativas e bem-estar

Alimentando Essa Ideia – combate à fome

Arteterapia e Artesanato – inclusão por meio da criatividade

Educação – creche, reforço escolar e qualificação profissional

O Natal Sem Fome representa a essência do Instituto, acolhendo, transformando e construindo oportunidades, mostrando que a solidariedade muda histórias e abre caminhos para um futuro mais digno.

Serviço

16° Natal Sem Fome – Instituto Pipoquinha

6 de dezembro de 2025

Das 8h às 14h

Quadra 25, Casa 111, Setor Oeste, Gama-DF

Doações: cestas básicas, brinquedos, alimentos, produtos de higiene e roupas

Pix: 6198617-6270 – Instituto Pipoquinha (BRB)

Contato para imprensa e doações: (61) 9 9896-0167 – Ivone Braga