Morre María del Mar, coordenadora de letras-tradução espanhol da UnB

A professora e docente do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução (LET) do Instituto de Letras (IL) da Universidade de Brasília (UnB) María del Mar Paramos Cebey morreu aos 52 anos, neste sábado (29/11). Fazia parte também do Projeto Mobilang, um grupo de pesquisa focado na integração linguística como garantia dos direitos humanos. A causa da morte não foi informada.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
Em nota, a Universidade de Brasília lamentou a morte da professora. "Querida pela comunidade acadêmica, dedicou-se ao ensino, à pesquisa e à formação de estudantes na área de Tradução e Espanhol." Além de formada em filologia hispânica pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, era mestra em Linguística Aplicada (PGLA/UnB) e doutora em Literatura e Práticas Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura da UnB (PósLIT).
Siga o canal do Correio no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular
Era coordenadora do curso de letras-tradução espanhol da UnB e atuava no curso de letras-tradução espanhol e no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução (POSTRAD). "Desenvolvia pesquisas em didática da tradução/versão, ensino de ELE, tradução pedagógica, tradução literária, especialmente de teatro, estudos de gênero (violências) e interpretação comunitária. Sua trajetória marcou colegas e estudantes da comunidade do Instituto de Letras", afirmou a universidade, no comunicado.
Também foi informado que não haverá velório. Ela foi cremada, nesta segunda-feira (1º/12), no Campo da Esperança. Nesta terça, colegas da Universidade de Brasília realizarão uma cerimônia, às 19h, no Auditório da Faculdade de Tecnologia, para homenageá-la.
Ver esta publicação no Instagram
Confira o comunicado feito pela Associação dos Docentes da Universidade de Brasília:
"A professora María del Mar Paramos Cebey será cremada hoje, 1º de dezembro de 2025, às 15h, no Crematório do Cemitério Campo da Esperança. Não haverá velório.
Como forma de homenagem e despedida, colegas da Universidade de Brasília realizarão uma cerimônia amanhã, terça-feira, dia 2 de dezembro, às 19h, no Auditório da Faculdade de Tecnologia.
A Associação dos Docentes da UnB – Seção Sindical do ANDES-SN (ADUnB-S.Sind) se solidariza com familiares, amigos, colegas e ex-alunos neste momento de profunda tristeza e despedida."
Saiba Mais