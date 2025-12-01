Morre María del Mar, coordenadora de letras-tradução espanhol da UnB

A professora María del Mar Paramos Cebey, que morreu aos 52 anos - (crédito: Reprodução/Instagram/Associação Brasileira de Pesquisadores em Tradução)

A professora e docente do Departamento de Línguas Estrangeiras e Tradução (LET) do Instituto de Letras (IL) da Universidade de Brasília (UnB) María del Mar Paramos Cebey morreu aos 52 anos, neste sábado (29/11). Fazia parte também do Projeto Mobilang, um grupo de pesquisa focado na integração linguística como garantia dos direitos humanos. A causa da morte não foi informada.

Em nota, a Universidade de Brasília lamentou a morte da professora. "Querida pela comunidade acadêmica, dedicou-se ao ensino, à pesquisa e à formação de estudantes na área de Tradução e Espanhol." Além de formada em filologia hispânica pela Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, era mestra em Linguística Aplicada (PGLA/UnB) e doutora em Literatura e Práticas Sociais pelo Programa de Pós-Graduação em Literatura da UnB (PósLIT).

Era coordenadora do curso de letras-tradução espanhol da UnB e atuava no curso de letras-tradução espanhol e no Programa de Pós-Graduação em Estudos da Tradução (POSTRAD). "Desenvolvia pesquisas em didática da tradução/versão, ensino de ELE, tradução pedagógica, tradução literária, especialmente de teatro, estudos de gênero (violências) e interpretação comunitária. Sua trajetória marcou colegas e estudantes da comunidade do Instituto de Letras", afirmou a universidade, no comunicado.

Também foi informado que não haverá velório. Ela foi cremada, nesta segunda-feira (1º/12), no Campo da Esperança. Nesta terça, colegas da Universidade de Brasília realizarão uma cerimônia, às 19h, no Auditório da Faculdade de Tecnologia, para homenageá-la.

Confira o comunicado feito pela Associação dos Docentes da Universidade de Brasília:

"A professora María del Mar Paramos Cebey será cremada hoje, 1º de dezembro de 2025, às 15h, no Crematório do Cemitério Campo da Esperança. Não haverá velório.

Como forma de homenagem e despedida, colegas da Universidade de Brasília realizarão uma cerimônia amanhã, terça-feira, dia 2 de dezembro, às 19h, no Auditório da Faculdade de Tecnologia.

A Associação dos Docentes da UnB – Seção Sindical do ANDES-SN (ADUnB-S.Sind) se solidariza com familiares, amigos, colegas e ex-alunos neste momento de profunda tristeza e despedida."